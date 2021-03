EM-Start : Deutsche U21 will Auftaktsieg gegen die „Unbekannte“ Ungarn

Szekesfehervar Für den DFB-Nachwuchs wird es ein EM-Start unter besonderen Bedingungen. Der Gegner am Mittwochabend (21 Uhr) ist schwer einzuschätzen, das Team kaum eingespielt, wegen der Corona-Pandemie fehlen die Fans. Offen sind vor dem Anpfiff zudem noch Personalfragen.

PERSONAL: Besonders im Fokus steht einer, der vielleicht nicht von Beginn an aufläuft: Das 16 Jahre alte Mega-Talent Youssoufa Moukoko könnte am Mittwoch Deutschlands bisher jüngster U21-Spieler werden. „Youssoufa hat die Qualitäten, die er hat und wird berechtigt auch Wunderkind genannt“, lobte Schlotterbeck. Ebenfalls noch offen ist die TorhüterFrage: Lennart Grill, Finn Dahmen und Markus Schubert haben Chancen auf die Nummer eins. „Es gibt für alle ein Für und Wider“, sagte Kuntz, der die Entscheidung erst am Spieltag treffen will. Gegen Ungarn noch fehlen wird Maxim Leitsch, der am Montag mit dem VfL Bochum noch 2. Liga spielte und erst am Dienstag anreiste.