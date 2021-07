Vom Bubi zum Boss : Klarer ist Fortunas neuer Abwehrchef

Düsseldorf Christoph Klarer ist mit seinen 21 Jahren schon Fortunas Abwehrchef. Wie der junge Österreicher selbst mit seiner neuen Rolle klarkommt und was er dazu sagt, dass er wahrscheinlich bald neue Konkurrenz auf seiner Position erhält.

Christoph Klarer war zum Saisonauftakt gegen den SV Sandhausen gleich richtig gefordert. Durch den Abgang von Kevin Danso und Luka Krajnc sowie den Ausfall von Andre Hoffmann war der österreichische U-Nationalspieler plötzlich Abwehrboss. Beim 2:0-Sieg gegen den SVS füllte er diesen Job bereits zufriedenstellend aus. Nun will er in den kommenden Partien an diese Leistung anknüpfen. Christoph Klarer über...