DFB würdigt Löw : Neuer Bundestrainer Flick wird noch vor Ligastart vorgestellt

Frankfurt Für den neuen Fußball-Nationaltrainer stehen Anfang September die ersten Spiele an. Seine Pläne für denen neuen Job wird Hansi Flick aber schon einen Monat vorher präsentieren.

Der neue Bundestrainer Hansi Flick wird drei Tage vor dem Bundesligastart seine Pläne mit der deutschen Nationalmannschaft erläutern. Die Vorstellung des 56-Jährigen ist für den 10. August in Frankfurt/Main geplant, wie am Donnerstag auch der „Kicker“ berichtete. Seinen ersten offiziellen Tag im neuen Job begeht der frühere Trainer des FC Bayern bereits an diesem Sonntag. Seine Arbeit hat Flick aber längst begonnen.