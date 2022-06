Am Dienstag : DFB-Elf kniet mit Three Lions gegen Rassismus

DFB-Elf kniet mit Three Lions gegen Rassismus

Am Dienstag

Die Engländer machten es am Freitag vor: sie knieten gegen Ungarn. Foto: dpa/Nick Potts

München Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird am Dienstagabend vor dem Länderspiel gegen England gemeinsam mit den Gästen von der Insel knien und somit ein Zeichen gegen Rassismus setzen.

