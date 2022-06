Spitzname des DFB-Teams : Hat der Begriff „Die Mannschaft“ ausgedient?

Berlin Der Begriff „Die Mannschaft“ polarisiert. Hat der Spitzname für die deutsche Nationalmannschaft ausgedient? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus plädiert für eine Abschaffung. DFB-Direktor Oliver Bierhoff gibt sich Gesprächsbereit.

In der Debatte um den umstrittenen Begriff „Die Mannschaft“ für die deutsche Fußball-Auswahl hat sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff offen für eine kritische Diskussion gezeigt. In einem am Freitag veröffentlichten Interview des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ deutete Bierhoff an, dass er auch einen Verzicht auf den Begriff akzeptieren würde, sollte die Führung des Deutschen Fußball-Bundes dies beschließen.