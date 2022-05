Zurück im Nationalteam : Joshua Kimmich ist wieder da

Marbella Joshua Kimmich ist nach sieben Monaten in den Kreis der DFB-Auswahl zurückgekehrt. Der Münchner ist einer der wichtigsten Bausteine im System von Bundestrainer Hansi Flick.

Joshua Kimmich hat alle Hände voll zu tun. Bei seiner Ankunft im Familien-Trainingslager in Marbella trug er sein Baby auf dem Arm ins Hotel, seine Lebensgefährtin Lina folgte mit den beiden anderen Kindern des Paares. An der Costa del Sol ist Kimmich aber nicht nur als liebevoller Vater gefragt: Im System von Bundestrainer Hansi Flick ist der Mittelfeld-Boss einer der wichtigsten Bausteine.

Flick setzt auf Rückkehrer in den Nations-League-Partien

Kein Gosens, kein Ginter : Flick setzt auf Rückkehrer in den Nations-League-Partien

Daher sehnte Flick die Rückkehr des 27-Jährigen nach sieben Monaten herbei. Erstmals seit seinem Debüt in der DFB-Auswahl im Mai 2016 hat Kimmich vier Länderspiele in Folge verpasst. Im November musste er als ungeimpfte Kontaktperson in Quarantäne, im März ließ das dritte Kind lange auf sich warten.