0:1 beim FC Toluca : Bayer kassiert knappe Niederlage in Mexiko

Leverkusen Die Werkself unterliegt im letzten Spiel der Saison mit 0:1 bei Deportivo Toluca FC. Das Tor des Tages fällt kurz vor der Halbzeit in rund 3000 Metern Höhe. Zwei U17-Nationalspieler aus Leverkusen überzeugen derweil bei der EM.

Der Bayer-Coach sah in der ersten Hälfte einen gut aufgelegten Sardar Azmoun auf der Zehnerposition, der das Spiel antrieb und selbst zu drei guten Abschlüssen kam. Auch Lennart Grill im Tor der Leverkusener durfte sich in der ersten Hälfte ein ums andere Mal beweisen. Nach dem Führungstor der Gastgeber (43.) passierte zu Beginn des zweiten Abschnitts zunächst nicht viel. Großes Glück hatte die Werkself dann in der 73. Minute, als Tolucas Ian González den Ball frei vor dem Leverkusener Tor am Pfosten vorbeischob.