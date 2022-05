Hälfte der Spiele im Privatfernsehen : ARD, ZDF und RTL teilen sich wohl Rechte für DFB-Länderspiele auf

Köln Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden auch in Zukunft weiter bei RTL zu sehen sein. Allerdings sollen auch ARD und ZDF rund die Hälfte der Partien übertragen dürfen.

RTL wird bis 2028 einen Großteil der deutschen Fußball-

Länderspiele übertragen. Der private Fernsehsender einigte sich mit der Uefa „auf das bislang umfangreichste Länderspielpaket in der Geschichte von RTL“, wie das Medien-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zu den erworbenen Rechten gehören demnach die Hälfte der Partien in der Nations League, der Qualifikationsspiele für EM und WM sowie Test-Länderspiele.