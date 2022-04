Quell purer Fußball-Freude : Das 3:1 der DFB-Elf 1972 in Wembley taugt zum Schwelgen

Meinung Die DFB-Elf, die Ende April 1972 England in Wembley 3:1 schlug, gilt vielen als beste deutsche Nationalelf aller Zeiten. Weil sie so undeutsch leichtfüßig aufspielte. Die Szenen von damals taugen heute mehr denn je als Quell purer Fußball-Freude.

Am 29. April 1972, einem kühlen Frühlingssamstag, sitzen verzagte deutsche Nationalspieler in ihrer Kabine im Londoner Wembleystadion. „Wenn wir weniger als fünf Stück kriegen, ist das ein wunderbares Ergebnis“, flüstert der Mönchengladbacher Mittelfeldspieler Günter Netzer seinem Sitznachbarn Franz Beckenbauer von Bayern München zu. Das war arg pessimistisch, aber als Favorit ging Deutschland sicher nicht ins Hinspiel im Viertelfinale der Europameisterschaft.

Zwei Stunden später sah die deutsche Welt ganz anders aus. Die DFB-Auswahl gewann mit 3:1, und sie zauberte einen derart kunstvollen, temporeichen Fußball auf den heiligen Rasen, dass die Sportpresse auf dem Globus geradezu in Schnappatmung verfiel. „Dank der Deutschen gibt es jetzt wieder jenen brillanten Fußball in Europa, den die Ungarn früher so unnachahmlich zeigten“, schrieb der „Daily Telegraph“. In Wembley wurde (auch aus Verletzungsnot) ein Team geboren, das mit spielerischer Leichtigkeit anderthalb Monate darauf ganz selbstverständlich den Europameistertitel (3:0 im Finale gegen die Sowjetunion) gewann und das viele für die beste deutsche Nationalmannschaft halten – ich übrigens auch.