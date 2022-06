„Deutschland kann noch schlimmer werden“ : Italiens schwieriger Neustart

Bologna/Köln Ein Klassiker als Stunde null: Das Nations-League-Duell mit dem alten Rivalen Deutschland wird für Fußball-Europameister Italien ein Neustart aus Ruinen.

„Roberto vollbringt keine Wunder. Er spielt mit dem, was er zur Verfügung hat“, sagte Marianna Puolo bei Radio Rai 1 und kam zu einem eindeutigen Schluss: „Aus dem Nachwuchs kommt zu wenig!“ Puolo, das muss man hinzufügen, ist die Mutter von Europameistertrainer Mancini – und qua Erbgut für italienische Medien eine gefragte Ansprechpartnerin, nicht erst in Zeiten des Umbruchs.

„Die Gefahr weiterer Flops für die Squadra ist groß“, schrieb die mächtige Gazzetta dello Sport und erinnerte an das 0:3 gegen Argentinien am Mittwoch im Duell der Kontinentalmeister Südamerikas und Europas. Das Spiel gegen Deutschland könne „noch schlimmer werden“, unkte Italiens Sportorgan Nummer eins.

Der gegen Argentinien in Ehren verabschiedete EM-Held Giorgio Chiellini ist vor dem Duell mit der DFB-Elf ebenso aus dem Trainingslager abgereist wie die langjährigen Stützen Jorginho, Marco Verratti oder Federico Bernardeschi. Für die vier Nations-League-Spiele gegen Deutschland im Stadio Renato Dall'Ara sowie am 14. Juni in Mönchengladbach, gegen Ungarn (7. Juni) und in England (11. Juni) hat Mancini einige jüngere Kräfte und auch ein paar Debütanten nominiert.