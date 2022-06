„Das ist nicht unser Anspruch“ : DFB-Team enttäuscht in Italien und bereitet Flick Sorgen

Die deutsche Nationalmannschaft schwächelte in Italien. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bologna Der Weg zum fünften Stern ist lang und steinig: Das weiß Bundestrainer Hansi Flick spätestens nach dem durchwachsenen Start in der Nations League in Italien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erschöpft und enttäuscht fielen Hansi Flick und seine Nationalspieler nach dem unbefriedigenden Kurztrip nach Bologna um 3.00 Uhr nachts in ihre Betten. Statt beim Nations-League-Auftakt in Italien WM-Rückenwind zu entfachen, ist die Aufgabenliste nach der insgesamt ernüchternden Standortbestimmung beim Europameister länger geworden. „Diese Mannschaftsleistung“, betonte Flick nach dem 1:1 (0:0) in schwüler Hitze im Stadio Renato Dall'Ara, „ist nicht unser Anspruch.“

Der Bundestrainer war bei seiner Analyse ebenso wohltuend kritisch wie seine Spieler. Niemand redete das zweite Unentschieden in Flicks Amtszeit (acht Siege) schön. „Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel auf den Platz zu bringen“, kritisierte Joshua Kimmich. Der Münchner verhinderte mit seinem Ausgleichstor (73.) nach dem Rückstand durch Lorenzo Pellegrini (70.) immerhin einen kompletten Fehlstart in die dritte Auflage der Nationenliga.

Lesen Sie auch Auftakt in der Nations League : Kimmich rettet DFB-Team Remis in Italien

Auf dem kurzen Rückflug nach Nürnberg und dem nächtlichen Transfer ins Teamquartier in Herzogenaurach hatte Flick dennoch genug Gründe, um zu grübeln. Die Offensive? Zu harmlos! Einige Leistungsträger? Nicht in Form! Spielkontrolle über eine längere Phase? Fehlanzeige!

„Wir haben nach 15, 20 Minuten den Faden verloren und uns den Schneid abkaufen lassen“, klagte Flick. Man habe „zu viele Fehler gemacht, um in den Rhythmus zu kommen“.

Der 57-Jährige war bei seiner Analyse klar und nüchtern. Nur mit einer Aussage verwunderte er: Es habe teilweise so gewirkt, als wären die Italiener eingespielter, stellte Flick fest. Dabei standen beim sich im Umbruch befindenden Europameister gleich sechs Debütanten auf dem Platz.

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini erklärte die DFB-Auswahl neben Spanien, Argentinien, Brasilien und Frankreich dennoch „zu den Favoriten auf den Titel“ bei der Wüsten-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). Doch der Weg zum fünften Stern ist lang und steinig. „Der Anspruch ist der, dass wir dominanter und klarer nach vorne spielen - mit einer geringeren Fehlerquote“, meinte Thomas Müller.

Er war einer von sieben Bayern-Spielern in der Startelf. Der Formverfall der Münchner in der Rückrunde wurde aber auch im Trikot mit dem Adler auf der Brust nicht gestoppt. „Es kann sich heute keiner rausnehmen. Wir haben einfach mehr Qualität“, monierte Flick, der auf eine Einzelkritik aber verzichtete.

Doch gerade das deutsche Angriffsspiel stockte von wenigen guten Aktionen abgesehen gewaltig. Das Toreschießen fiel in Italien in den Zuständigkeitsbereich von Timo Werner, Serge Gnabry, Müller und Leroy Sane. Das Quartett brachte eine einzige Großchance zustande, die Gnabry (38.) per Gewaltschuss vergab. „Mir ist da überhaupt nicht bange, wir werden auch wieder Tore machen“, sagte Flick und fügte mit Nachdruck an: „Mehr Tore!“

Aber wie? Besonders Sane und Werner geben vor dem nächsten Härtetest am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen den EM-Zweiten Rätsel auf. „Die ganze Mannschaft ist in der Pflicht“, stellte Flick aber klar.

Am Sonntag standen Regeneration und Analysen auf dem Programm. „Wir müssen so schnell wie möglich den Akku aufladen, damit wir am Dienstag wieder bei 100 Prozent sind“, kündigte Flick an und stellte Änderungen für die Startelf in Aussicht: „Wenn der ein oder andere da noch nicht ist, werden wir reagieren. Wir haben einen großen Kader.“ Kai Havertz, Ilkay Gündogan und Jonas Hofmann wären die ersten Alternativen.

Eine weitere Option für den Klassiker könnte Marco Reus sein. Der BVB-Kapitän traf nach seinem Infekt am Samstagabend in Herzogenaurach ein. „Es hat alles gut geklappt. Er wollte sich das Spiel auch anschauen“, berichtete Flick. Als seine Teamkollegen tief in der Nacht zurückkehrten, lag Reus aber längst im Bett.

(dör/SID)