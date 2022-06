Nations League​: England verliert 0:1 in Ungarn - Buh-Rufe bei Kniefall​

Budapest Die englische Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Nations League gestartet. Trotz des Verbots wegen diskriminierenden Verhaltens der ungarischen Fans waren rund 30.000 Zuschauer im Stadion. Für das Knien der Briten setzte es Pfiffe von den Rängen.

Vize-Europameister England hat zum Auftakt der Nations League eine Niederlage in Ungarn hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Gareth Southgate verlor am Samstag in Budapest 0:1 (0:0). Ungarn sorgte damit in der deutschen Gruppe drei vor dem Spiel der DFB-Auswahl am Samstagabend in Italien für das erste Achtungszeichen. Bundesligaprofi Dominik Szoboszlai von RB Leipzig verwandelte einen nicht unumstrittenen Foulelfmeter in der 66. Minute zum Sieg der starken Gastgeber. Am kommenden Samstag empfängt Ungarn das DFB-Team, zuvor muss England am Dienstag in München antreten.