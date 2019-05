Finanzielle Einbußen in Duisburg : MSV-Sportdirektor Grlic legt Spielern Gehaltsverzicht nahe

Duisburg Der MSV Duisburg vollzieht nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga einen großen personellen Umbruch und trennt sich von mindestens zwölf Spielern. Bis zum 28. Mai müssen die Meidericher eine Finanzierungslücke geschlossen haben, um die Lizenz für die 3. Liga zu erhalten.

Mit welchem Kader Trainer Torsten Lieberknecht für die nächste Saison planen kann, ist wegen der finanziellen Situation noch unklar. „Jeder von den Jungs, die wir gerne halten würden, muss sich die Frage stellen: Krempel’ ich auch mit finanziellen Einbußen die Ärmel weiter in Zebra-Streifen auf?“, erklärte Sportdirektor Ivo Grlic. „Wir werden auf Spieler setzen, die bereit sind, den Weg mitzugehen, den der MSV in seiner langen Historie so oft ausgezeichnet hat und von dem wir in der vergangenen Saison leider abgekommen sind. Wir wollen ein Team sehen, das mit Hingabe das umsetzt, was unsere Stadt auszeichnet: Harte Arbeit, Bereitschaft zum Kampf, unbedingter Siegeswille“