Einigung offiziell : KFC Uerdingen darf gegen Wehen in Duisburg spielen

KFC Uerdingen darf gegen Wehen in Duisburg spielen

Köln Die Sache ist vom Tisch: Fußball-Drittligist Uerdingen darf sein letztes Saisonspiel in Duisburg austragen. Es hatte Streit wegen angeblich offener Rechnungen gegeben.

Fußball-Drittligist KFC Uerdingen kann sein letztes Saisonheimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am 18. Mai wie geplant in der Arena des Zweitligisten MSV Duisburg austragen. Wie der MSV am Samstag mitteilte, seien Unstimmigkeiten mit Dienstleistern ausgeräumt und ausstehende Zahlungen erfolgt.