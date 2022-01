Betroffener in Quarantäne : MSV vermeldet einen Corona-Fall

Das Logo des MSV Duisburg. Foto: FuPa/Marcel Eichholz

Düsseldorf Der MSV Duisburg vermeldet zum Start der Wintervorbereitung einen Corona-Fall. Wer betroffen ist, dazu machte der Drittligist keine Angaben.

Auch der MSV Duisburg bleibt nach der Winterpause von Corona nicht verschont. Wie der Drittligist am Montag bekannt gab, ergaben die PCR-Testungen am Sonntag einen positiven Test. Der namentlich nicht genannte Spieler befindet sich nach Klubangaben in Quarantäne.

„Der betroffene Spieler muss natürlich in Quarantäne. Weil wir aber mit der medizinischen Abteilung gut geplant haben und den Laktattest mit individueller Anreise und in Kleingruppen absolviert haben, muss kein anderer in Quarantäne", erklärte Trainer Hagen Schmidt. Bei allen anderen Spielern und Mitgliedern im Staff waren die Ergebnisse negativ ausgefallen. Wie lange der betroffene Spieler nicht zur Verfügung steht, ist noch offen. Die Ausfallzeit hänge auch davon ab, um welche Virusvariante es sich handle.

Der vom Abstieg bedrohte MSV bereitet sich seit Sonntag in Huckingen auf die restliche Saison vor. Im Zuge des Trainingslagers stehen auch zwei Testspiele auf dem Programm: Am Freitag, 7. Januar, geht es zu Fortuna Köln, einen Tag später empfangen die Zebras Preußen Münster (Anstoß jeweils 14 Uhr) in Duisburg.

Erstmals um Punkte geht es für die Meidericher, die mit nur 17 Punkten aus 19 Spielen auf einem Abstiegsplatz rangiern, am 14. Januar. Zum Start ins Pflichtspieljahr gastieren die Duisburger auswärts bei Drittliga-Schlusslicht TSV Havelse (19 Uhr).

