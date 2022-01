Tischtennis : Verband unterbricht Saison bis Ende Januar

Rhein-Kreis Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) hat den Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen bis zum 31. Januar unterbrochen.

In der neuen Beschlussfassung, die vom Vorstand für Sport des WTTV einstimmig beschlossen wurde, heißt es, dass der Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen bis zum 31. Januar unterbrochen wird. Dazu zählen alle Mannschaftskämpfe genauso wie Turniere, Meisterschaften, Pokalspiele und Ranglisten. Einzige Ausnahme sind Turniere des andro WTTV-Cups, wie sie zum Beispiel von den TTSF Glehn vom 6. bis 9. Januar geplant sind. Als Begründung für diese Ausnahme nennt der WTTV die Freiwilligkeit der Meldung und die begrenzte Zahl der Spielerinnen und Spieler.

Für den normalen Saisonbetrieb bedeutet die Entscheidung, dass die Saison bis Ende April verlängert werden könnte und dass die ausgefallenen Spiele nachverlegt werden. Die neue Beschlussfassung beinhaltet aber auch Ausnahmeregelungen. Sollten sich beide Vereine im Rahmen der Corona-Schutzverordnung einvernehmlich darauf verständigen im Januar zu spielen, so genehmigt der Verband die Austragung. Noch nicht geäußert hat sich bisher der Deutsche Tischtennis-Bund, unter dessen Regie die Spiele von der Oberliga bis zur 2. Bundesliga ausgetragen werden. Ungewissheit herrscht somit beim Drittliga-Damen-Team der DJK Holzbüttgen, für das schon am Samstag die Auswärtspartie beim ASC Göttingen auf dem Programm steht. Auch die TG Neuss hat für ihre Planungen in der Herren-Regionalliga noch keine Klarheit. Gleiches gilt für die Holzbüttgener Zweitvertretung in der Damen-Regionalliga sowie für die Oberliga-Herren der DJK Holzbüttgen.

Grundsätzlich gilt im Tischtennis sowie in allen anderen Hallensportarten in NRW seit dem 28. Dezember die 2G-Plus-Regelung. Zuschauer und Spieler müssen also geimpft oder genesen sein und benötigen zusätzlich einen negativen Corona-Test. In der Vorsaison wurde zunächst auch die Serie unterbrochen, bevor sie dann später auf allen Ebenen komplett annulliert wurde. Dazu wird es in diesem Jahr nicht kommen. Ende Januar soll entschieden werden, ob die Spielzeit nach der Unterbrechung fortgesetzt wird, der Zeitraum der Unterbrechung verlängert wird oder die Hauptrunde auf eine einfache Runde verkürzt wird. In diesem Fall wäre dann die abgeschlossene Vorrunde gleichzeitig auch die Abschlusstabelle.