„Einfach ein geiler Heimsieg“ : MSV-Fans sorgen für Gänsehaut

Düsseldorf Der MSV Duisburg ist mit einem 3:0-Sieg in die Saison gestartet. Die Rückkehr der Fans sorgt für Gänsehaut. Trainer Pavel Dotchev spricht von einem verdienten Sieg, zeigt sich aber auch kritisch.

Auch Trainer Dotchev war nach dem „verdienten“ Sieg zufrieden mit seiner Mannschaft - und der Stimmung auf den Rängen. „Die Fans haben uns super unterstützt. Das ist ein tolles Gefühl. Auf diesen Moment habe lange gewartet“, sagte Dotchev. Einzig die mangelnde Chancenverwertung ließ den 55-Jährigen am Sonntagnachmittag keine Ruhe. „Wir haben einige Chancen liegengelassen. Das ist immer sehr gefährlich“, sagte Dotchev. Der Coach erinnerte in seiner Analyse des Spiels an die vergangene Saison, als der MSV nach Rückschlägen oft zusammengebrochen war. Gegen Havelse überstanden die Zebras die kritische Phase aber mit etwas Glück.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte der Havelser Yannick Jaeschke zunächst einen Elfmeter über das Tor gejagt, wenig später scheiterte er am gut reagierenden MSV-Torhüter Leo Weinkauf. In solchen Situationen fange seine Mannschaft noch zu oft an, nachzudenken, sagte Dotchev. Entscheidend sei es aber gewesen, dass man sich am Ende für den guten Auftritt belohnt habe.