Nach weiterem Corona-Fall : Auftaktspiel des MSV fällt aus

Düsseldorf Der Saisonauftakt des MSV Duisburg fällt aus. Nach einem weiteren Corona-Fall bei den Zebras wurde die Partie beim VfL Osnabrück abgesagt. Auch das Heimspiel gegen Havelse steht auf der Kippe.

Der Gau in der Dritten Liga ist perfekt. Am Freitag sollte der MSV Duisburg beim VfL Osnabrück die neue Drittligasaison eröffnen. Erstmals waren auch wieder Zuschauer erlaubt - auch Gästefans. Doch daraus wird nun nichts: Die Partie der Zebras beim Zweitliga-Absteiger ist kurzfristig vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) abgesagt worden. Der Grund ist ein weiterer positiver Corona-Befund bei den Zebras.

Die spielleitende Stelle des Verbandes stimmte damit einem entsprechenden Antrag der Duisburger zu, nachdem das zuständige Gesundheitsamt eine Quarantäne für die Mannschaft und das Trainerteam des MSV verhängt hatte. Ausgenommen sind hierbei vollständig Geimpfte und Genesene. Dennoch stehen dem MSV sowohl für das Spiel in Osnabrück als auch für die Partie gegen den TSV Havelse nicht genügend Akteure zur Verfügung, teilte der Klub mit. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Über etwaige Konsequenten für das erste Heimspiel des MSV gegen Aufsteiger TSV Havelse am Freitag, 30. Juli, hat der DFB noch nicht entschieden. Allerdings gilt auch hier eine Verschiebung als wahrscheinlich.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der MSV bekanntgegeben, dass Angreifer Aziz Bouhaddouz und zwei weitere Profis positiv getestet worden seien. Daraufhin sagte der MSV seine Teilnahme am eigenen Vorbereitungsturnier mit dem VfL Bochum und Borussia Dortmund ab. Das Trio und alle weiteren MSV-Profis mussten sofort in häusliche Quarantäne. Erst nach einer weiteren PCR-Testreihe, die durchweg negativ ausgefallen war, gab es Entwarnung. Am Montag konnte der Klub das Training und die Vorbereitungen für den Ligastart wieder aufnehmen. Einzig die drei Spieler, die positiv getestet worden waren, befanden sich weiterhin in Quarantäne. „Den betroffenen Spielern geht es gut, sie sind ohne Symptome“, teilte MSV-Trainer Pavel Dotchev mit. Nun kam ein weiterer positiver Test hinzu.