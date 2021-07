„Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen“ : Stoppelkamp weiter MSV-Kapitän – auch Mannschaftsrat steht fest

Foto: dpa/Marius Becker 12 Bilder Das ist Moritz Stoppelkamp

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat sich nach einer schwierigen Saison neu aufgestellt. Der Kader wurde umgekrempelt. Kapitän bleibt aber Routinier Moritz Stoppelkamp. Wer seine Vertreter sind und wie der Mannschaftsrat zusammengestellt ist.

Im Januar 2021 war der MSV Duisburg am Tiefpunkt angelangt. Nach der 1:3-Auswärtsniederlage beim FSV Zwickau rutschten die Zebras ans Tabellenende der 3. Liga. Trainer Gino Lettieri musste nach nur zwölf Spielen wieder gehen. Nach Torsten Lieberknecht war der 54-Jährige bereits der zweite Verantwortliche, der in der laufenden Spielzeit beurlaubt wurde. Doch die Partie war zugleich ein Wendepunkt für den MSV – und Kapitän Moritz Stoppelkamp.

In der Folge gewann der MSV unter Interimstrainer Uwe Schubert, der den Klub beim 3:1 gegen Lübeck betreute, und Trainer Pavel Dotchev sieben der nächsten zwölf Ligaspiele. Die Serie war der Grundstein für den späteren Klassenerhalt. Und Stoppelkamp ging als Kapitän einmal mehr mit Leistung voran. Mit jedem Spiel und jedem Sieg tankte der 34-Jährige weiteres Selbstvertrauen, fand so rechtzeitig zu alter Stärke zurück. Insgesamt gelangen dem Mittelfeldspieler in den zwölf Spielen acht Tore, sechs weitere Treffer bereitete er vor.

Führungsqualitäten, die der Klub im ersten Saisondrittel noch sehnlichst vermisst hatte. Wegen einer Viruserkrankung mussten die Zebras zu Beginn mehrere Wochen auf ihren Kapitän verzichten. Und auch nach seinem Comeback suchte Stoppelkamp lange seine Form. So kam er in den ersten 15 Spielen unter Lieberknecht und Lettieri lediglich auf sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Vorlagen).

Erst als dem MSV im Saisonendspurt die Kräfte ausgingen, lief es auch bei Stoppelkamp nicht mehr rund. Nur mit Ach und Krach schafften die Duisburger den Klassenerhalt. „Wir haben in kurzer Zeit viel kaputt gemacht. Wir hatten vorher mühsam viel aufgebaut. Das ist sehr, sehr traurig“, sagte Dotchev nach dem Klassenerhalt und fügte an: „Es kann nicht unser Anspruch sein, erneut gegen den Abstieg zu spielen.“ Um das zu verhindern, haben die Zebras einen personellen Umbruch eingeleitet. 16 Spieler haben den Verein verlassen, dem stehen elf externe Zugänge gegenüber.

Für den MSV geht es nun darum, sich als Mannschaft zu finden und Stabilität in den Verein zu bringen. Vorangehen soll dabei weiter Stoppelkamp. Der Routinier, der seit 2017 132 Pflichtspiele für den MSV absolviert hat, soll das neu zusammengestellte Team auch in der am Freitag, 23. Juli, beginnenden Saison als Kapitän auf das Feld führen. Das gab der Klub am Dienstagabend bekannt. Doch nicht nur Stoppelkamp wird nach einem katastrophalen Jahr gefragt sein. Alle Spieler sollen künftig mehr Verantwortung übernehmen, wie MSV-Sportdirektor Ivica Grlic unterstrich: „Wir wollen auch in diesem Jahr die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen.“

Damit dürfte Grlic vor allem jene Spieler angesprochen haben, die den neuen Mannschaftsrat bilden. Auch hier baut der MSV auf eine erfahrene Achse: Neben Kapitän Stoppelkamp zählen Torhüter Leo Weinkauf, der als stellvertretender Kapitän fungieren wird, Marlon Frey und Aziz Bouhaddouz ebenfalls zum Mannschaftsrat. Die Zugänge Rolf Feltscher und Marvin Bakalorz komplettieren das Sextett. Bakalorz übernimmt zudem den Posten des dritten Kapitäns. „Wir haben die Spieler für den Mannschaftsrat ausgewählt“, erklärte Dotchev am Dienstag.