Zebras an Position fünf : So viel erhält der MSV aus dem Nachwuchsfördertopf

Düsseldorf Der DFB schüttet für die Drittligisten Geld aus dem Nachwuchsfördertopf aus. Auch der MSV Duisburg profitiert. Die Zebras erhalten die fünfthöchste Summe.

Bei der Berechnung der Ausschüttungen werden im Nachwuchsfördertopf 3. Liga zwei Kriterien berücksichtigt: das Vorhandensein eines Leistungszentrums oder eines Leistungszentrums im Aufbau sowie die Einsatzzeiten von Spielern in der 3. Liga mit deutscher Staatsangehörigkeit im U21-Alter. Beim MSV kamen in Tobias Fleckstein (23 Spiele, 1126 Einsatzminuten), Vincent Gembalies (22 Spiele, 1852 Einsatzminuten), Sinan Karweina (17 Spiele, 693 Einsatzminuten), Julian Hettwer (8 Spiele, 346 Einsatzminuten) und Niko Bretschneider (6 Spiele, 165 Einsatzminuten) gleich fünf Akteure zum Einsatz, die das vorgegebene Kriterium erfüllen.

Insgesamt schüttet der DFB für die abgelaufene Spielzeit 2,95 Millionen Euro zur Belohnung und Stärkung der Nachwuchsförderung an 19 Drittligisten aus. Nur der FC Bayern II erhält keine Zuwendung aus den Mitteln, da zweite Mannschaften von Lizenzvereinen von den Einnahmen aus dem Nachwuchsfördertopf wie auch der zentralen TV-Vermarktung und dem Financial Fairplay-Topf ausgeschlossen sind. Den größten Anteil erhält die SpVgg Unterhaching. Das Team von Neu-Trainer Sandro Wagner, das nach dem Abstieg in der Regionalliga antreten muss, bekommt 465.010,43 Euro. Es folgen die Aufsteiger FC Ingolstadt mit 405.413,85 Euro und Dynamo Dresden (306.171,38 Euro). Am wenigsten profitieren der KFC Uerdingen (22.388,64 Euro), Türkgücü München (15.724,21 Euro) und der VfB Lübeck (6126,80 Euro) von den Zahlungen.