MSV zum Auftakt in Osnabrück : Das sagt Trainer Dotchev zum Saisonstart und zur Fan-Rückkehr

MSV zum Auftakt in Osnabrück

Düsseldorf Am Freitag eröffnet der MSV Duisburg beim VfL Osnabrück die neue Drittligasaison. Erstmals sind dann auch wieder Zuschauer erlaubt - auch Gästefans. MSV-Trainer Pavel Dotchev spricht vor dem Start über die Personalsituation, Corona-Sorgen und die Fan-Rückkehr.

Es geht wieder los in der 3. Liga. Am Freitag (19 Uhr) eröffnet der MSV Duisburg mit dem Auswärtsspiel bei Absteiger VfL Osnabrück die Drittligasaison. 5000 Zuschauer sind beim Eröffnungsspiel an der Bremer Brücke erlaubt, darunter auch 400 MSV-Anhänger. Erstmals seit September 2020 können die MSV-Fans die Zebras damit live im Stadion unterstützen. „Das wird Gänsehaut pur“, sagte Trainer Pavel Dotchv, der sich nach einer durchwachsenen Vorbereitung auf den Auftakt vor Fans freut.