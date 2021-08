Nach Corona-Pause : Der August wird für den MSV zur „Herausforderung“

Düsseldorf Erleichterung beim MSV Duisburg: Nach der Corona-Zwangspause haben die Zebras die Vorbereitung auf den verspäteten Saisonstart aufgenommen. Im August wartet nun ein Mammutprogramm auf das Team von Trainer Pavel Dotchev. Los geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Havelse.

Den Start in die neue Drittliga-Saison hatte sich der MSV Duisburg gänzlich anders vorgestellt. Doch Corona machte den Zebras einen Strich durch die Rechnung. Statt um Punkte zu kämpfen, musste sich das Team in Quarantäne individuell fit halten. Damit ist nun Schluss. Am Mittwoch sind die Zebras nach fast zweiwöchiger Corona-Zwangspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt - und haben die Vorbereitung auf den verspäteten Saisonstart am Sonntag gegen Aufsteiger TSV Havelse (13 Uhr) aufgenommen.