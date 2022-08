Notencheck : Borussia-Fans küren gegen Hoffenheim klaren Matchwinner

Interaktiv Mönchengladbach Wer am vergangenen Wochenende zu den besten Gladbach-Profis gehörte, darüber waren sich die Reporter unserer Reaktion und die Borussia-Fans einig. Weiter auseinander gingen die Meinungen dagegen besonders bei einem Gladbacher. Der Noten-Vergleich zum 3:1 gegen Hoffenheim.

Wie schon im Vorjahr rufen wir unsere Leserinnen und Leser auch in der Saison 2022/23 nach jedem Pflichtspiel dazu auf, die Leistung der Borussia-Profis zu benoten. Nach dem 3:1-Sieg im ersten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag waren die Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden.

Die schlechteste Note war eine 3- (3,3), die Florian Neuhaus erhielt. Damit ist der Mittelfeldspieler, der für Kapitän Lars Stindl in die offensive Zentrale rückte, bei den Fans einen Tick besser weggekommen als bei der Einzelkritik, die die Reporter der Rheinischen Post vorgenommen haben. Von uns erhielt Neuhaus eine 4+ (3,67) und gehörte notenmäßig gemeinsam mit Christoph Kramer (3,67; Leser-Note: 2,85) aus unserer Sicht zu den schwächeren Borussen. Kramer ist zugleich der Spieler, bei dem die Meinungen am weitesten auseinandergingen, was zu einer Notendifferenz von 0,82 geführt hat.