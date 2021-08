3:0 gegen TSV Havelse : MSV feiert perfekten Saisonstart nach Corona-Zwangspause

Düsseldorf Der MSV Duisburg ist mit einem klaren Erfolg in die neue Drittliga-Saison gestartet. Nach der Corona-Zwangspause besiegten die Zebras vor über 7000 Zuschauern den TSV Havelse mit 3:0. Ein Doppelschlag sorgte für die Entscheidung.

Nur wenige Tage hatte Trainer Pavel Dotchev nach der 14-tägigen Quarantäne Zeit, sein Team für den verspäteten Saisonauftakt gegen den TSV Havelse vorzubereiten. Die schwierigen Umstände wollte der 55-Jährige jedoch nicht als Ausrede gelten lassen. Unmissverständlich hatte der Trainer klargemacht, was er von seinem Team erwartet: „Wir spielen zuhause und wollen gewinnen“. Und die Mannschaft lieferte. Mit einem 3:0-Erfolg feierte der MSV einen perfekten Start in die neue Spielzeit.

Verzichten musste Dotchev im ersten Saisonspiel auf Routinier Marvin Bakalorz, der nach einer Erkältung noch nicht wieder ganz fit ist. Angreifer Aziz Bouhaddouz saß nach seiner Corona-Infektion zunächst nur auf der Bank. Für ihn stürmte Orhan Ademi. Mit Leroy Kwadwo, Rolf Feltscher, Alaa Bakir, Niclas Stierlin und Marvin Ajani standen zudem fünf Zugänge in der Startelf der Zebras, die nach der schwachen letzten Saison den Kader umgekrempelt haben.

Angetrieben von über 7000 Zuschauern präsentierte sich das neu formierte Team des MSV von Beginn an hellwach und sehr bissig. Bereits nach wenigen Minuten hatten die Anhänger zum ersten Mal den Torschrei auf den Lippen, doch der Kopfball von Innenverteidiger Dominic Volkmer klatschte an den Pfosten (3.).

Der MSV blieb dran, kontrollierte weiter das Geschehen – und belohnte sich. In der 26. Minute reagierte Ademi gedankenschnell: Der Angreifer nahm einen missglückten Schussversuch von Marlon Frey schön an, drehte sich blitzschnell und setzte den Ball mit dem linken Fuß ins lange Eck. Nur sieben Minuten später hätte Feltscher nach einem schönen Konter erhöhen können, blieb aber ebenso erfolglos wie die stark aufspielenden Ademi (34.) und Stoppelkamp (37.), der mit einem Schlenzer aus 14 Metern nur die Latte traf. So musste sich der MSV zur Pause einzig vorwerfen lassen, dass es nur 1:0 stand.