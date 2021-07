2:3-Testspielniederlage : MSV verliert nach schwacher erster Halbzeit gegen Regionalligist

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat im vierten Testspiel die zweite Niederlage kassiert. Beim 2:3 gegen Regionalligist Preußen Münster konnten die Zebras nur im zweiten Durchgang überzeugen.

MSV-Trainer Pavel Dotchev nutzte das Testspiel gegen Münster dafür, um Spielern eine Chance zu geben, die sich in der bisherigen Vorbereitung noch nicht groß beweisen durften. So stand erstmals Jo Coppens im Tor der Duisburger. Die Innenverteidigung bildeten Tobias Fleckstein und Gastspieler Sidney Obissa. Der 21-Jährige vom französischen Zweitligisten AC Ajaccio spielt derzeit beim Drittligisten vor.

Zur Pause reagierte Duisburgs Trainer und brachte in Dominic Volkmer, Rolf Feltscher, Marlon Frey und Alaa Bakir geich vier frische Kräfte. In der Folge kamen die Duisburger besser in die Partie, versuchten die Gäste früh unter Druck zu setzen und Fehler zu erzwingen. Die erste Chance zum Anschlusstreffer vergab Niclas Stierlin kurz nach dem Wiederanpfiff. Besser machte es Joker Bakir, der den Ball flach am Gäste-Keeper vorbeischob. Nur wenige Munten später köpfte Münsters herauseilender Keeper einen langen Ball genau vor die Füße von Ghindovean, der aus gut 45 Metern direkt abzog. Der Ball touchierte die Oberkante der Latte. In der 78. Minute durfte der Mittelfeldspieler dann aber doch noch jubeln. Für ein Remis reichte sein Treffer aber nicht.