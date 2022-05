TSV Schwarz-Weiß Radevormwald : Qwan Ki Do Abteilung des TSV wird 25

Qwan Ki Do Abteilung des TSV wird 25

Radevormwald Der Vorsitzende Axel Reichenberg verlieh Gian Luca Baglieri von der Qwan Ki Do Abteilung die goldene Ehrennadel. Bei den Weltmeisterschaften gewann er erstmals für Deutschland die Goldmedaille

Ein Jubiläum mit besonderen Höhepunkten – die Qwan Ki Do Abteilung des TSV Schwarz-Weiß Radevormwald wird in diesem Jahr 25 Jahre. Jetzt trafen sich die Vereinsmitglieder zur Jahresversammlung. Im Mittelpunkt stand dabei die Ehrung von TSV-SportlerInnen für besondere sportliche Leistungen.

Der Vorsitzende Axel Reichenberg verlieh Sportler Gian Luca Baglieri von der Qwan Ki Do Abteilung die goldene Ehrennadel. Bei den Weltmeisterschaften im Qwan Ki Do, einer traditionellen chinesisch-vietnamesischen Kampfkunst, gewann er erstmals für Deutschland die Goldmedaille. „In der technisch höchsten Kategorie der Männer ab dem 3. Dang konnte sich Gian Luca Baglieri gegen Sportler aus mehr als 20 Nationen durchsetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Vorbereitet wurden die Athleten der deutschen Nationalmannschaft u.a. von Nationaltrainer Minh Su Salvatore Baglieri, der zugleich auch Haupttrainer beim TSV Radevormwald ist.