Testspiel : MSV Duisburg holt Remis gegen 1. FC Köln

Duisburg Der MSV Duisburg hat in einem Vorbereitungsspiel gegen den 1. FC Köln ein achtbares Remis eingefahren. Der Bundesligist ging in Führung, aber Moritz Stoppelkamp gelang der späte Ausgleich für die Zebras.

Einen Tag nach dem 4:0 gegen den viertklassigen Stadtrivalen Fortuna Köln erreichte der FC am Samstag beim Drittligisten MSV Duisburg ein 1:1 (0:0). Anthony Modeste (63.) traf für den FC, Moritz Stoppelkamp (90.) glich spät aus.

Am kommenden Samstag tritt der FC zum Härtetest gegen Bayern München an. Ihre Saison eröffnen die Kölner am 15. August gegen Hertha BSC.