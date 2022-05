Fechten : Drei Titel für TSV bei U20-DM in Eislingen

Die erfolgreichen Teams des TSV Bayer Dormagen bei der U20-DM in Eislingen mit ihren Trainer Vilmos Szabo (l.) und Eero Lehmann. Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen Felice Herbon wird ihrer Rolle als Favoritin gerecht. In den Teamwettbewerben gingen in Eislingen gleich beide Titel an den Höhenberg.

(sit) Der TSV Bayer Dormagen werkelt nach den Abgängen von Max Hartung, Benedikt Wagner und Richard Hübers weiter an einer erfolgreichen Zukunft: Von den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U20 in Eislingen kehrte der Säbelfecht-Nachwuchs vom Höhenberg mit drei Titeln und etlichen Podestplatzierungen zurück.

Bei den Damen bezwang die als Favoritin ins Turnier gestartete Felice Herbon (17) im Finale ihre Vereinskameradin Marisa Kurzawa, die sogar noch in der U17 an den Start gehen könnte, mit 15:11. TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald freute sich auch über den das Dormagener Podest komplett machenden dritten Platz von Sina Neumann. Bei den Herren ficht Colin Heathcock (Eislingen) in einer eigenen Liga. Der Welt- und Europameister bei den Junioren und Kadetten beherrschte im Finale auch den Dormagener Valentin Meka (15:8), der sich zuvor gegen seinen Teamkollegen Philipp Methner (Bronze) behauptet hatte. Moritz Schenkel auf Platz fünf, Max Müller als Sechster und Matthis Husmann auf Rang neun komplettierten das starke Abschneiden der TSV-Fechter in Eislingen.