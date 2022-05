Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 19. Mai 2022) : Mönchengladbacherin stirbt nach Covid-Erkrankung

Das Robert-Koch-Institut weist die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach aktuell mit 886 aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Das ist der 332. Covid-Todesfall seit Beginn der Pandemie in der Vitusstadt. Zudem meldet die Stadt neue Infektionen und einen Anstieg der Fallzahlen.

Eine nachweislich mit Corona infizierte Mönchengladbacherin des Geburtenjahrgangs 1940 ist gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 19. Mai 2022. Die Patientin starb den Angaben nach im Krankenhaus. In Mönchengladbach ist das der 332. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie.

Weiter meldet die Stadt, dass derzeit 1439 Mönchengladbacher akut infiziert sind – und damit mehr als am Vortag (1344). Denn seither sind 286 Neuinfektionen registriert worden.

Das wirkt sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert für Mönchengladbach am Donnerstag mit 341,2 (Vortag: 332,4) an. Damit steigt die Inzidenz erstmals seit zehn Tagen wieder, wenn auch leicht.

Die Bundesinzidenz wird derzeit mit 383,2 (Vortag: 407,4) und der landesweite Durchschnitt mit 372,8 (Vortag: 388,0) angegeben. Der Kreis Heinsberg weist mit 709,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche die höchste Inzidenz in NRW auf – und die Stadt Duisburg mit 201,1 die niedrigste.

Inzidenz in der Stadt sinkt weiter

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 19. Mai 2022, 12.18 Uhr) zwei Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Beide Patienten werden invasiv beatmet. Zehn der laut Divi 80 im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht 12,5 Prozent. Landesweit sind 11,7 Prozent der Gesamtkapazität (598 von 5092 Betten) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate in NRW gibt das RKI tagesaktuell mit 3,55 an. Am Vortag wurde der Wert mit 3,65 beziffert, mittlerweile aber durch Nachmeldungen auf 4,25 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt derzeit den Angaben nach bei 3,21 (Vortag: 3,23 gemeldet, auf 3,74 korrigiert).