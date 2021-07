Vorverkauf startet : MSV plant beim Cup der Traditionen mit 10.000 Zuschauern

MSV-Fans auf der Tribüne. Foto: dpa

Düsseldorf Rund 10.000 Zuschauer dürfen am 17. Juli beim „Cup der Traditionen“ in Duisburg dabei sein. Neben dem MSV nehmen Borussia Dortmund und der VfL Bochum am Blitzturnier teil. Am Mittwoch startet der Vorverkauf.

Sechs Tage vor dem Saisonstart in der 3. Liga steigt in Duisburg der „Cup der Traditionen“. Bei der sechsten Auflage des Vorbereitungsturniers trifft der MSV Duisburg am 17. Juli auf Borussia Dortmund und VfL Bochum. Neben den Duellen mit den Bundesligisten dürfen sich die Fans auch auf eine Stadion-Rückkehr freuen. Rund 10.000 dürfen unter bestimmten Voraussetzungen wieder für die lange vermisste Atmosphäre in der Arena sorgen.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der MSV die frohe Botschaft Fans verkündet: „Endlich dürft ihr wieder zu uns in die Arena kommen. 10.395 Zuschauer können beim Cup der Traditionen mal wieder an der Wedau Fußball sehen. Und zwar von innen drin, nicht auf dem Parkplatz!“, schrieb der Drittligist auf Twitter. Gespielt wird jeweils jeder gegen jeden, eine Partie dauert 45 Minuten.

Am Mittwoch, 7. Juli, 8 Uhr, startet nun der Vorverkauf für das Vorbereitungsturnier, für das sowohl Sitz- als auch Stehplatztickets erhältlich sind. „Natürlich freuen wir uns, dass wieder Fans in unsere Arena kommen. Für uns ist das ein Schritt hin zu ein wenig mehr Normalität!“, sagte MSV-Geschäftsführer Thomas Wulf. Ein Negativtest ist nicht notwendig, Masken müssen beim Verlassen des Platzes getragen werden. Alle Eintrittskarten werden aufgrund der Hygienevorgaben personalisiert. Tickets und weitere Informationen gibt es hier.

Der Cup der Traditionen dürfte für den MSV auch eine Art Generalprobe für das erste Heimspiel der neuen Drittliga-Saison werden. Am 23. Juli geht es für die Zebras beim VfL Osnabrück (19 Uhr) erstmals wieder um Punkte. Eine Woche später gastiert dann der TSV Havelse in Duisburg. Bis zu 10.000 Zuschauer sollen beim Flutlichtspiel am Freitagabend gegen den Aufsteiger dabei sein. Wie die Duisburger bekanntgaben, befindet sich der Verein in Gesprächen mit den örtlichen Behörden, um die anstrebte Besucherzahl begrüßen zu dürfen. Man sei „auf einem guten Weg“, heißt es.