Suche nach Investor : Ultras Krefeld stellen Fragen an die Geschäftsführung des KFC

Krefeld Beim KFC Uerdingen muss über einen neuen Gesellschafter entschieden werden. Die Mitglieder müssen dabei einem neuen Investor zustimmen. Die Ultras Krefeld haben sich in dieser Angelegenheit nun mit einigen Fragen an den Verein gewendet.

Die Ultras Krefeld haben sich in einem offenen Brief auf ihrer Internetseite nun zu der Versammlung und der Bitte des Vereins geäußert. Sie begrüßen demnach, dass die Versammlung angesetzt wurde, da die Zukunft des KFC in der aktuellen Lage sehr ungewiss sei. „Um Gewissheit zu erlangen, begrüßen wir sehr die Informationsveranstaltung“, heißt es in dem Schreiben, das sich an Geschäftsführung, Mitglieder und Fans richtet. Dann folgt ein ganzer Katalog an Fragen, die aus Sicht der Ultras geklärt werden müssten. Die meisten drehen sich um den möglichen neuen Investor und seine Pläne. Die organisierten Fans fragen auch: „Wie wird sichergestellt, dass Vereinsname, Wappen und Farben nicht geändert werden?“ Dieses Anliegen ist nicht ungewöhnlich. Oftmals stimmen die organisierten Fans einem Investor trotz ihrer ablehnenden Haltung gegen dieses Konstrukt zu, wenn zugesichert wird, dass dieser wesentliche Erkennungsmerkmale des Vereins nicht verändern darf.