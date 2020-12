KFC Uerdingen : Rückschläge gehören dazu

Meinung Der KFC Uerdingen hatte sich in eine komfortable Ausgangsposition gebracht. Ausgerechnet in dieser Situation kam der Angstgegner Kaiserslautern und trübte die die gute Bilanz zum Jahreswechsel.

Es war ein rundum gebrauchter Tag, weil der KFC Uerdingen mit 0:2 gegen den 1. FC Kaiserlautern verlor, weil er zum achten Mal in diese Saison kein Tor erzielte, weil Torhüter Hidde Jurjus nach 312 Minuten ohne Gegentor wieder den Ball aus dem Netz holen musste, weil die englische Woche nicht vergoldet wurde, weil der KFC das Jahr 2020 mit einer Niederlage beendet, weil erneut die große Chance, den Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen vertan wurde – so wie bereits Ende November in den verlorenen Heimspielen gegen Halle und Verl.