Zukunft der Krefeld Pinguine : Sergej Saveljev baut auf den Investor aus der Schweiz

Sergej Saveljev ist der neue starke Mann bei den Krefeld Pinguinen. Gemeinsam mit dem Investor aus der Schweiz will er den DEL-Standort erhalten. Foto: lammertz/Lammertz

Krefeld Der Geschäftsführer und sportliche Leiter der Krefeld Pinguine will seine Familiengeschichte und den Erbschaftsstreit in seiner lettischen Heimat nicht mit dem Verein in Verbindung bringen.