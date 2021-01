Neue Investoren : Ponomarev bittet KFC-Mitglieder um Zustimmung

Der von den Mitgliedern gewählte Vorstand: Nikolas Weinhart (links), Frank Strüver und Präsident Mikhail Ponomarev (rechts). Foto: BRAUER-Fotoagentur

Krefeld Der Präsident des KFC Uerdingen hat seinen Rücktritt angekündigt. Seine Anteile an der GmbH will er verkaufen. Letzteres soll mit Zustimmung der Mitglieder erfolgen. Der Name des künftigen Investors ist noch geheim.

Mikhail Ponomarev hat die Weihnachtstage mit seiner Familie in Moskau verbracht. Er hat seine Eltern besucht, Freunde und Verwandte getroffen. Mitte der Woche kam der Präsident des KFC Uerdingen zurück und wandte sich zum Jahreswechsel an die Mitglieder. Und den Neujahrsansprachen der Politiker ähnelnd gab es wenig Neues, dafür aber den Versuch, die Bürger/Mitglieder auf dem Weg mitzunehmen.

So bestätigte Ponomarev nochmals die von ihm bereits am 6. Dezember genannten Fakten. Seiner Meinung nach steht der Fußball vor tiefgreifenden Veränderungen, die auch der Corona-Pandemie und der durch sie bedingten Einnahmeausfälle geschuldet sind. Der Präsident konkretisiert das in Bezug auf den KFC: „Unsere Profi-GmbH ist in schwierigem Fahrwasser und droht unterzugehen.“ Dabei verweist er nicht nur auf die Einnahmeausfälle, sondern auf die gleichzeitig enorm gestiegenen Kosten aufgrund der erheblichen Verzögerungen bei der Sanierung der Grotenburg. Die Uerdinger müssen bereits die dritte Saison in Folge ihre Heimspiele in einer anderen Stadt austragen und zahlen dafür rund 1,6 Millionen Euro Miete. Ponomarev will die Entertainment GmbH und seine Anteile als Gesellschafter der KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH abgeben und auf einen neuen Investor übertragen. „Alternativ kommt die Ausgabe eines neuen Geschäftsanteils im Wege der Kapitalerhöhung in Betracht.“ Und er werde dann auch das Amt als von den Mitgliedern gewählter Präsident niederlegen.

Info So läuft die Abstimmung der Mitglieder Beschlussempfehlung Als Mitglied des KFC Uerdingen stimme ich einer Beteiligung weiterer Gesellschafter an der KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH im Wege der Übertragung und/ oder Kapitalerhöhung unabhängig von der prozentualen Höhe des auszugebenden Geschäftsanteils an den gesamten Geschäftsanteilen der Gesellschaft (vgl. § 11 Ziff. 4 der Vereinssatzung) zu. Möglichkeiten Die Mitglieder können zustimmen, nicht zustimmen oder sich enthalten. Ergebnis Die Abstimmung erfolgt bis zum 15. Januar per Mail oder per Post. Das Ergebnis wird am 19. oder 20. Januar verkündet.

Auf diesem Weg wollen Ponomarev und der neue Investor, der namentlich noch nicht genannt werden möchte, die Mitglieder mitnehmen. Er macht „das grundsätzliche Bekenntnis der Mitglieder zu einer Anteilsübertragung bzw. Kapitalerhöhung“ sogar zur Voraussetzung, bevor er Geld in die erforderlichen Maßnahmen zur Übertragung stecke. Und noch eines ist mit Blick auf die Vereins- und Verbandsstatuten wichtig: „Selbstverständlich bleibt die Mehrheit der Stimmrechte, der 50+1-Regel folgend, beim KFC Uerdingen 05 e.V.“

Die Mitglieder hören und darüber abstimmen zu lassen, ist in Zeiten von Corona jedoch gar nicht zu einfach. Aber der Vorstand glaubt in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat einen Weg gefunden zu haben, der organisatorisch und rechtlich gangbar ist. Die über 600 Mitglieder werden darum gebeten, dem Vorschlag von Ponomarev zuzustimmen. „Bitte wählt alle, denn ohne dass die Mehrheit abstimmt, wäre die Wahl ungültig“, sagt der Präsident. Wir erbitten Euer Vertrauen und Eure Zustimmung in dieser außergewöhnlichen, existenzbedrohenden Situation.“