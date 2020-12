Defensiv hui, offensiv pfui : Beim KFC Uerdingen gibt es mehr Licht als Schatten

Uerdigens Trainer Stefan Krämer. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Analyse Krefeld Zwei Spieltage sind noch zu absolvieren, dann ist die Hinrunde in der 3. Liga beendet. Nach 17 Begegnungen ziehen wir vor der kurzen Weihnachtspause eine Zwischenbilanz. Dabei zeigt sich sehr deutlich, was gut lief und woran es noch hapert.

Der KFC Uerdingen geht mit 22 Punkten aus 17 Spielen als Tabellenneunter in die Weihnachtspause. Der Abstand zum ersten Abstiegsplatz beträgt sechs Punkte, der zu Rang drei, dem Relegationsplatz, fünf Zähler. Was ist bislang gut gelaufen, woran hat es gehapert? Einige Antworten.

Nach vermasseltem Start hat sich die Mannschaft gefunden. Nach den ersten vier Spielen hatte der KFC nur zwei Punkte auf dem Konto – ein klassischer Fehlstart. Den in der Anfangsphase liegen gelassenen Zählern läuft die Mannschaft seit Wochen hinterher. Trotzdem hatte sie zwei Mal die Chance, den Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen: vor den beiden Heimspielen gegen Halle (0:1) und Verl (1:2) sowie vor der Partie gegen Kaiserslautern (0:2). Alle drei Begegnungen gingen verloren.

Die Defensive steht. Die Abwehr ist ohne Frage das Prunkstück beim KFC. In den 17 bisherigen Spielen haben die Uerdinger nur 17 Gegentore kassiert. Das ist der zweitbeste Wert der Liga. Und wenn es stimmt, dass die Abwehr die Meisterschaft gewinnt, so wie es Fußballexperten behaupten, dann dürfen die Blau-Roten sich berechtigte Hoffnungen machen, im Jahr 2021 in der Tabelle noch höher zu klettern. Die geringer Zahl von gegentoren ist aber nicht nur das Verdienst von Torhüter Hidde Jurjus und der beiden starken Innenverteidiger Assani Lukimya und Edvinas Girdvainis, sondern der gesamten Mannschaft, die mit intensiver Laufarbeit gut gegen den Ball arbeitet.

Die Offensive lahmt. Der Angriff ist das Sorgenkind. Nur 14 erzielte Tore sind der mit Abstand schlechteste Wert der Liga, denn Magdeburg (13 Tor in 15 Spielen) und Zwickau (14/14) haben weniger Begegnungen bestritten. Uerdingens Top-Torjäger ist Muhammed Kiprit mit vier Treffern, die er in den ersten sieben Spielen der Saison erzielt hat. Seit dem 24. Oktober hat er nicht mehr getroffen. Zweitbester Schütze ist Heinz Mörschel (3), es folgen sieben Spieler mit jeweils einem Tor. Die Torflaute ist allerdings nicht nur den Stürmern anzulasten, schließlich dürfen sich alle anderen auf an der Torejagd beteiligen. Es fehlt an der notwendigen Durchschlagskraft. Erschwerend kam hinzu, dass die Offensivkräfte Osayamen Osawe, Adriano Grimaldi, Gustav Marcussen und Peter van Ooijen verletzt ausfielen.

Es gab zu viele Punktverluste gegen Kellerkinder. Es sticht bei der Betrachtung der bisherigen ergebnisse ins Auge, dass auch zahlreiche Punkte gegen Mannschaften abgegeben wurden, die in der Tabelle hinter den Uerdingern rangieren: Lübeck (0:1), Bayern München II (1:1), Kaiserslautern (0:2), Meppen (0:2). Hingegen wurde gegen die ersten Fünf ordentlich gepunktet und gute Leistungen gezeigt: Dresden (0:0), Ingolstadt (1:2), 1860 München (0:0), Saarbrücken (1:0), Rostock (0:0). Auch das zeigt, dass es die Nullfünfern leichter fällt zu punkten, wenn sie nicht das Spiel machen müssen.

Die Heimbilanz lässt zu wünschen übrig. Das Spiel offensiv zu gestalten, ist nicht die Sache des KFC. Die drei Heimsiege wurden gegen Mannschaften (Saarbrücken, Unterhaching, Türkgücü München) errungen, die selbst offensiv agieren wollten. Gleich fünf Niederlagen gab es gegen weniger spiel-, dafür aber konterstarke Gegner wie Meppen, Halle, Verl und Kaiserslautern. Die höchste Niederlage kassierte der KFC an einem schwarzen Tag gegen den abgebrühten Zweitligaabsteiger Wiesbaden (0:4).

Talente haben die Erwartungen erfüllt. Die Uerdinger haben im Sommer einen radikalen Umbruch vorgenommen, die nicht ohne Risiko war. Der Mut wurde belohnt. Die durchweg talentierten Spieler Gino Fechner, Fridolin Wagner, Dave Gnaase, Mike Fiegenspan, Heinz Mörschel und Muhammed Kiprit boten gute Leistungen und erfüllten die Erwartungen. Dass zum Beispiel Kiprit nach seinen Saisontoren zu beginn etwas abgetaucht ist, kann nicht verwundern, schließlich ist es für den 21-Jährigen, der aus der Regionalliga kommt, das erste Drittliga-Jahr.

Fußballer in den besten Jahren spielen nicht den besten Fußball. Kritischer müssen die Leistungen der Spieler betrachtet werden, die als so genannte Leistungsträger hinzu kamen. Kolja Pusch hat die Erwartungen noch am ehesten erfüllt, Peter van Ooijen war anfangs verletzt und benötigte eine Eingewöhnungszeit, Tim Albutat war verletzt und fehlte pandemiebedingt. Mit Jan Kirchhoff kann aufgrund seiner körperlichen Konstitution nicht geplant werden. Wenn sein Gesundheitszustand mal ein, zwei Spiele zulässt, ist das erfreulich, aber eben nicht kalkulierbar. Adriano Grimaldi hat sich nach fast eineinhalbjähriger Verletzungspause wieder heran gekämpft, ist aber noch nicht wieder der Alte.

Trainer Stefan Krämer sitzt beim Jahreswechsel fest im Sattel. Glaubt man einigen so genannten Experten in der ziemlich nervösen und sprunghaften Fußball-Welt, so hat der Stuhl des KFC-Trainers in dieser Saison bereits zwei Mal gewackelt: nach dem 0:4 gegen Wiesbaden und den beiden Heimniederlagen gegen Halle und Verl. Richtig ist, dass Krämer in beiden Fällen gut erklären konnte, warum das passiert ist und sich das nicht wiederholt. Präsident Mikhail Ponomarev schien das plausibel, daher sah er keinen Handlungsbedarf. Da er sich spätestens zum Sommer zurückziehen und seine Anteile veräußern will, sitzt Krämer so sicher im Sattel wie selten zuvor.