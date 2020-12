Suche nach neuem Investor : Mikhail Ponomarev hatte Gäste in der Loge

Sahen gemeinsam den Heimsieg des KFC: die beiden Mitglieder der Investorengruppe (unten links), dahinter in der oberen Reihe (von links) Geschäftsführer Niko Weinhart, Präsident Mikhail Ponomarev, Sohn Igor, Halil Özcelik von Capelli sowie Mustafa Ertürk (unten rechts). Foto: Stefan Brauer

Der Präsident des KFC Uerdingen hat nicht nur seinen Rückzug angekündigt, sondern vor allem den Verkauf seiner Anteile an einen neuen Investor. Dessen Geschäftspartner sahen den Heimsieg gegen Türkgücü München.

Die Aufregung in Krefeld ist groß, seitdem KFC-Präsident Mikhail Ponomarev vor einer Woche seinen Rückzug angekündigt hat. Viele ignorieren seitdem – absichtlich oder nicht –, dass der Aussage von Ponomarev eine wichtige Passage vorgeschaltet war: Er stehe in aussichtsreichen Verhandlungen und wolle seine Anteile an der KFC GmbH und der KFC Entertainment GmbH verkaufen. Sobald die Unterschriften geleistet seien, werde er sich zurückziehen und eine Mitgliederversammlung einberufen. Dort werde er zurücktreten und die Mitglieder seinen Nachfolger wählen.

Wer ist der Investor oder sind die Investoren, die Interesse daran haben, beim Fußball-Drittligisten einzusteigen? Seit Tagen wabern Gerüchte durch Krefeld, ohne dass wirkliche Fakten benannt werden können. Allerdings haben sie sich verdichtet, wonach es sich um eine Investorengruppe aus Armenien handelt. So soll der Geschäftsmann Roman Gevorkyan im Autohaus Borgmann einen weißen Touareg gemietet haben. Tatsächlich ist ein Mann mit diesem Namen bereits im Fußball tätig gewesen: in Italien bei ACN Siena und in Armenien beim FC Noah. Und er soll sich seit Tagen in der Stadt Krefeld aufhalten und umsehen.

Allerdings ist Roman Gevorkyan weder alleine angereist, noch alleine in diesem Geschäft aktiv. Er hat Mitstreiter, von denen zwei am Samstag in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena die Begegnung zwischen dem KFC und Türkgücü München (1:0) verfolgten. Präsident Mikhail Ponomarev hatte die Gäste in seine Loge eingeladen. Auf die Frage, ob Roman Gevorkyan zu Gast in seiner Loge ist, antwortete der KFC-Chef: „Nein. Es sind zwei technische Leute.“ Das regt die Fantasie an, weil es wenig konkret ist. Da kann man sich einiges drunter vorstellen.

Sicher ist aber, dass die beiden Gäste mit einem Range Rover nach Düsseldorf gekommen waren, der mit einem Krefelder Nummernschild versehen war. Nach dem Spiel ging es über den nördlichen Zubringer zurück in die Seidenstadt, wobei der Gast mit blau-rotem Schal den Wagen steuerte und der andere per Handy Informationen austauschte.