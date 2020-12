Dienstag geht es wieder los : KFC Uerdingen nach kurzer Pause wieder im Training

Krefeld Beim Fußball-Drittligisten wurden die Spieler zweimal getestet, ehe es am Dienstag wieder auf den Rasen geht. Weiterhin nicht mit dabei sein wird Stürmer Osaymen Osawe. Er musste am Sprunggelenk operiert werden.

Nein, den Namen Pause hat die diesjährige Saisonunterbrechung über Weihnachten und Neujahr nicht verdient. Denn gerade einmal zehn Tage liegen zwischen dem letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 19. und dem Trainingsstart am 29. Dezember. Und zwölf sind es auch nur bis zum ersten Spiel nach dieser Unterbrechung; am 9. Januar geht es zum Tabellenschlusslicht 1. FC Magdeburg.

„Die erste Corona-Testreihe am Sonntag war komplett negativ, von der zweiten am Montag gehe ich von einem gleichen Ergebnis aus“, fasst KFC-Trainer Stefan Krämer das zusammen, was derzeit vor dem ersten Mannschaftstraining erfüllt sein muss. Und das soll bekanntlich heute starten. Weiterhin nicht mit dabei sein wird Osaymen Osawe. Der pfeilschnelle Stürmer, von dem man sich in dieser Spielzeit so viel versprochen hatte, fällt auch weiterhin aus und das auch noch weitaus länger als geplant. „Bei ihm hat sich noch die Notwendigkeit einer Operation am lädierten Sprunggelenk heraus gestellt. Wenn ich dann noch an die anschließende Reha denke, hoffe ich, ihn in dieser Saison überhaupt noch einmal zu sehen“, fasst Krämer die auch für den Spieler selbst mehr als düsteren Aussichten zusammen.