Aufatmen beim KFC Uerdingen: Dominic Maroh spielt in Unterhaching

Krefeld Hingegen ist noch ungewiss, ob Uerdingens Torjäger Maximilian Beister der Anfangsformation angehört. Der konterstarke Johannes Dörfler wird hingegen fehlen.

Dominic Maroh absolvierte am Freitag Mittag eine individuelle Einheit mit Fitnesstrainer Fabian Illner. Als der Abwehrspieler vom Platz kam, gab er Entwarnung. „Ich werde morgen mit der Mannschaft trainieren und will in Unterhaching spielen“, sagte er. „Es ist das letzte Spiel vor der Pause, und es ist wichtig. Notfalls nehme ich eine Schmerztablette.“ Maroh hatte in den zurückliegenden Wochen maßgeblichen Anteil daran, dass die Mannschaft fünf Siege in Folge feierte und dabei nur ein einziges Gegentor hinnehmen musste. „Es ist wichtig, dass wir hinten stabil stehen“, sagt Maroh, der aber auch ein dickes Lob für seine Mitspieler in der Offensive parat hat: „Vorne sind wir ungemein effizient.“