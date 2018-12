Großaufgebot der Polizei: Schwerverletzter nach Fan-Krawallen am Duisburger Hauptbahnhof

Schwerverletzter nach Fan-Krawallen am Duisburger Hauptbahnhof

Polizei und Bundespolizei mussten nach Krawallen zwischen Anhängern von Hansa Rostock und dem KFC Uerdingen am Duisburger Hauptbahnhof einschreiten. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Nach dem Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Hansa Rostock ist es zu Ausschreitungen gekommen. Am Hauptbahnhof wurde ein Mann schwer verletzt. Der Bahnverkehr war zeitweise komplett lahmgelegt.

Bei der Abreise vom Drittliga-Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Hansa Rostock in Duisburg ist es im Hauptbahnhof zu Auseinandersetzungen zwischen Krefeldern und Rostockern gekommen. Es gab einen Schwerverletzten, derzeit besteht aber keine Lebensgefahr, wie es von der Polizei heißt. Der Mann ist ins Gleisbett gestürzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Duisburger Polizei unterstützte die Bundespolizei mit einer Hundertschaft (Hier geht es zu den Bildern der Krawalle). Bis zu 200 Beamte waren im Einsatz. Der Zugverkehr im Duisburger Hauptbahnhof wurde zwischenzeitlich komplett eingestellt.

Wie genau es zu dem Sturz kommen konnte, ist einem Sprecher der Polizei Duisburg zufolge noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Polizei eine Ermittlungskommission eingesetzt, die klären soll, was genau sich auf dem Bahnsteig zugetragen hat und wie es zu dem Verletzten kam. Dazu wurden die Personalien aller auf dem Bahnsteig anwesenden Personen festgestellt und Zeugen befragt.

Bereits eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff der Partie hatten sich 160 Anhänger beider Vereine vor dem Stadion in Duisburg geprügelt. Die Uerdinger tragen ihre Heimspiele im Duisburger Stadion aus. Die Rostocker waren mit ihren Bussen falsch abgebogen und so in den Bereich der Heimfans geraten, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei. Als die etwa 80 Rostocker die KFC-Anhänger sahen, seien sie aus den Bussen ausgestiegen und hätten eine Schlägerei begonnen.