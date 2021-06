„Mache mir ernsthaft Sorgen“ : Funkel bietet KFC Uerdingen Unterstützung an

Krefeld Bei der Planung der Zukunft des KFC Uerdingen soll auch Vereinslegende Friedhelm Funkel helfen. Der Trainer macht sich Sorgen um den Klub, der vor dem Zwangsabstieg steht. Nach seinem Urlaub will er Gespräche führen.

Bei der Planung der Zukunft des KFC Uerdingen soll auch Vereinslegende Friedhelm Funkel helfen. Der Club, der aus wirtschaftlichen Gründen wohl aus der 3. Fußball-Liga absteigen wird, arbeitet daran, möglichst schnell handlungsfähig zu werden und den Spielbetrieb in einer noch nicht geklärten Liga fortzusetzen. Wie der Verein am Montag mitteilte, sei man auch mit dem früheren Spieler und Trainer Funkel in Kontakt getreten. Der 67-Jährige, der gerade den 1. FC Köln vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahrt hat, will nach der Rückkehr aus dem Urlaub seine Unterstützung anbieten.