So viele Fans reisen in der Bundesliga Gladbach gehört im Auswärtsfahrer-Ranking zum elitären Kreis

Der Schnitt dürfte im weiteren Verlauf noch steigen. Sechs der acht größten Auswärts-Kontingente stehen noch zur Verfügung, allen voran in Dortmund (8137 Karten) und in Berlin (7467 im Olympiastadion). In den drei kleinsten Stadien der Liga – bei Union Berlin, in Bochum und beim VfL Wolfsburg – war Borussia schon zu Gast. Es dürfte also gelingen, den fünften Platz in der Auswärtsfahrer-Tabelle zu verteidigen und zumindest Werder Bremen auf dem vierten Platz anzugreifen. Der Aufsteiger war bislang in den größeren Stadien zu Gast.