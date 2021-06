Investor steigt aus : KFC Uerdingen droht endgültiges Aus – Lizenz für 3. Liga kann nicht erfüllt werden

Update Krefeld Der KFC Uerdingen kann die Lizenzauflagen für die Dritte Liga nicht erfüllen. Hauptinvestor Noah Group steht für die Regionalliga nicht zur Verfügung. Damit droht das Aus für die Lizenzabteilung – und für den gesamten Klub.

Der KFC Uerdingen steht vor dem endgültigen Aus. Der Verein kann die für die Erteilung zur Lizenz zur Dritten Liga die geforderte Bürgschaft in Millionenhöhe nicht hinterlegen; damit steht der Zwangsabstieg in die Regionalliga fest. Aber es kommt noch schlimmer für die Anhänger des DFB-Pokalsiegers von 1985: Investor Roman Gevorkyan bzw. die Noah Group, die Hauptanteilseigner an der KFC Uerdingen GmbH ist, wird diesen Schritt zurück in die Vierte Liga nicht mitmachen. Das bedeutet: Der Club steht ohne Geldgeber und ohne Lizenz da – und der mit dem Gläubigern vereinbarte Insolvenzplan kann nicht mehr umgesetzt werden. Damit droht dem Profifußball das endgültige Aus. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.