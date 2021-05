Rechtzeitig zur Lizenzvergabe : Insolvenzverfahren des KFC steht vor dem Abschluss

Krefeld In der kommenden Woche soll laut Claus-Peter Kruth das Insolvenzverfahren des KFC Uerdingen abgeschlossen werden. Damit endet seine Tätigkeit für den Verein. Investor Roman Gevorkyan wird dann offiziell aktiv. Im Hintergrund arbeitet er seit Monaten.

Die Summen, mit denen große Vereine in der Kreide stehen, haben nicht nur schwindelerregende Höhen erreicht, sondern sind für den Normalbürger und Fußballfreund geradezu unvorstellbar. Kaum mehr nachvollziehbar ist, dass diese Vereine weiterhin existieren. Wie heißt es in der Wirtschaft: too big to fail, zu groß zum Scheitern. In diese Kategorie gehört der KFC Uerdingen sicherlich nicht, weshalb er im Januar die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt hatte. Das wird laut Rechtsanwalt Claus-Peter Kruth, der vom Amtsgericht als Insolvenzverwalter eingesetzt wurde, in der kommenden Woche abgeschlossen. Die Insolvenzmasse wird verteilt und das Verfahren vom Gericht aufgehoben. Nach der Restschuldbefreiung wird der KFC von sämtlichen Verbindlichkeiten befreit. Dann stehen die Uerdinger wirtschaftlich besser da als die meisten ihrer Konkurrenten.