Hilfe aus Emmerich für Kinder in Benin Wofür der Verein „Benin“ Danke sagen möchte

Damit ein Projekt zu Ende geht – wie das zum Schulstart – muss auch erst einmal eines gefunden werden. Dafür kämen Eltern aus Benin auf die Gruppe zu, verrät der zweite Vorsitzende. Weil sie so gut vernetzt sind vor Ort, können Betroffene zum Verein Benin direkt Kontakt aufnehmen. Die Vereinsleute schauen dann, was genau gebraucht wird und was sie tun können. So war es auch in diesem Jahr.