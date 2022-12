Verein gibt Jahreskalender heraus Jeden Monat historische Fotos aus Neukirchen

Das Konzept mit den Jahreskalendern kommt in Neukirchen gut an. Der Druck wird von vier örtlichen Unternehmen „in bester dörflicher Kooperation“ finanziert, wie es heißt. Die Ausgabe 2023 wird nicht verkauft, sondern von den Sponsoren verschenkt: Der Kalender ist in Neukirchen bei Edeka, beim Landmarkt Offer, bei der Volksbank und im Restaurant Stenbrock erhältlich. „Da sich auch manche Weggezogene ein Exemplar holen, um sich an die alte Heimat zu erinnern, sollte man sich sein Exemplar bald sichern“, sagt Ulrich Quack, der sich über die Zusendung weiterer Fotos zur Veröffentlichung freut.