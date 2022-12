Gutes tun für 20 Euro im Jahr So hilft ein Pfarrer in Rees den unterdrückten Christen in Biafra

Im Mai 2021 gründete Pfarrer Augustine Ben Onwubiko den Verein „Ezindu – Erlöstes Leben“, um die Not in seiner Heimat Biafra ein wenig lindern zu können. Seit in dem südlichen Teil Nigerias von 1967 bis 1970 ein Bürgerkrieg wütete, leben viele Menschen in dieser christlich geprägten Region weiterhin in großer Armut, und die islamische Regierung in der Hauptstadt Abuja tut alles dafür, dass die nach Unabhängigkeit strebende Bevölkerung Biafras keine Zukunftsperspektive hat.