Advent in Büttgen Auf dem Spekulatiusmarkt bieten Einheimische ihre Waren an

War das Besuch von einem fremden Planeten, was da so silbrig glänzte? Was aussah wie ein Raumschiff ohne Ecken und Kanten, war ein amerikanischer Airstream-Foodtruck: Dort, bei der „True Grit“, gab es unter anderem X-mas Burger. Am Stand von Baustoffe Küppers wurde für Kaminholz aus dem Westerwald geworben. Josef Hoster zauberte derweil aus Holz Christsterne, Ehefrau Beate bot selbstgemachten Eierlikör feil. Was auffiel: Es war fast ausschließlich Weihnachtliches, was da angeboten wurde. Und es waren Menschen aus Büttgen oder der näheren Umgebung, die die handwerklichen Dinge hergestellt hatten. Insofern hatte es sich ein weiteres Mal als richtig herausgestellt, keine Veranstalter von außerhalb mit ins Boot zu holen, sondern Birgit und Rolf Toepel die Planungen zu überlassen. Vieles wurde für einen guten Zweck verkauft: Marie-Luise und Wolfgang Grüe aus Kaarst haben einen Sohn mit Down-Syndrom. Wer ihre Weihnachts-Deko, vornehmlich aus Holz, kaufte, unterstützt damit die Dr.-Ehmann-Stiftung; das Geld kommt Familien mit mehrfach behinderten Kindern zugute. Auch die Leute vom Verein Kulturliebe verkauften ihre Plätzchen für einen guten Zweck: Der Verein möchte auch benachteiligten Kindern den Zugang zu Kultur ermöglichen.