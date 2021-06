KFC Uerdingen kämpft : Heimspiele in der Grotenburg schon im Herbst denkbar

Wenn es gut läuft, könnte schon im Herbst vor kleiner Kulisse in der Grotenburg gespielt werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die ungeliebten Investoren haben das Weite gesucht. Jetzt schaltet sich Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer ein, um den KFC Uerdingen vor dem Untergang zu bewahren. Er macht bei der Sanierung der Grotenburg Druck.

Viel Zeit bleibt dem KFC Uerdingen nicht, um sich zu schütteln und neu aufzustellen. Der Verwaltungsrat, dem Andreas Galland als Vorsitzender sowie Mustafa Ertürk und Harald Grassen angehören, hat derzeit vor allem zwei Aufgaben: Die Verbindlichkeiten des Vereins zu ermitteln und eine neue Führungscrew zu finden und ihr die Geschäfte zu übertragen. Dabei soll sich der Verwaltungsrat auch im intensiven Austausch mit der städtischen Führung befinden.

Ursprünglich sah der Plan so aus: Das Stadion Grotenburg sollte für rund 16 Millionen Euro saniert werden und dann Drittliga-Anforderungen entsprechen.Ab Februar sollte dort ohne Zuschauer gespielt werden können, ab April auch vor der heimischen Kulisse. Nun will Oberbürgermeister Frank Meyer, dass der Plan angepasst und überarbeitet wird. Das Stadion soll zunächst einmal so hergerichtet werden, dass ein Spielbetrieb in der Regionalliga ermöglicht wird. Dabei will er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Es soll preiswerter und schneller gehen.

Der KFC Uerdingen hat gegen die Pläne des Oberbürgermeisters sicherlich nichts einzuwenden. Der Verein möchte nur eines: Nach mehr als drei Jahren wieder in seiner Heimat spielen. Das letzte Heimspiel in der Grotenburg bestritt der KFC am 5. Mai 2018. Damals wurde der Wuppertaler SV mit 4:0 durch Tore von Maximilian Beister, Tanju Öztürk, Lucas Musculus und Connor Krempicki besiegt. Dann wurde die Grotenburg aus Sicherheitsgründen gesperrt und die Blau-Roten absolvierten ihre Heimspiele in Duisburg, Düsseldorf, Lotte und Velbert.