Finanzielle Sorgen in Nettetal So will die Stadt den Sportklubs helfen

Der Hilferuf Anfang September war eindringlich: Sieben große Nettetaler Sportvereine wandten sich per Brief an Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) und die Parteien in Nettetal. Wenn die Stadt den Vereinen nicht finanziell kräftig unter die Arme greife, drohe ihnen angesichts gestiegener Kosten und nicht zuletzt wegen explodierender Preise für Strom und Heizung finanziell die Puste auszugehen, warnten sie. Ein Alarmbrief von Klubs, in denen viele Nettetaler aktiv sind und der weder Politik noch Bürgermeister unbeeindruckt ließ. Hilfe wurde zügig in Aussicht gestellt – und in wenigen Tagen dürfte der Stadtrat wohl Geld für Maßnahmen beschließen, die den Klubs helfen sollen.