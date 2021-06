Zwei Gruppen, ein Ziel : Der Verwaltungsrat des KFC ist am Zug

Analyse Krefeld Das Gremium spielt in den nächsten Wochen bei der Neuaufstellung des Vereins die entscheidende Rolle. Es gibt zwei Gruppen, die ein Führungsinteresse haben. Mit beiden wurde bereits gesprochen. Entscheidungen stehen noch aus.

Der gebeutelte KFC Uerdingen mag zwar nicht in einer komfortablen Situation sein, doch scheint die Lage nicht so schlecht, wie es nach dem Rückzug aus der Dritten Liga und dem des Investors Roman Gevorkyan zunächst schien. Das Aus des Vereins ist in weite Ferne gerückt, der Kampf um die Teilnahme an der Fußball-Regionalliga und eine neue Vereinsführung hat begonnen.

Der Faktor Zeit Dass der nächste Vorstand von den Mitgliedern gewählt wird, ist unwahrscheinlich. Der Verwaltungsrat kann nicht auf die nächste Mitgliederversammlung und ihre Entscheidungen warten. Die nämlich müssen in den nächsten Wochen getroffen werden. Unmittelbar nach der Ermittlung der Verbindlichkeiten muss ein Vorstand berufen und eingesetzt werden, der in der Lage ist, die aktuelle Situation zu meistern und den Etat für die kommende Saison zu stemmen. Will der KFC, wie viele Aktivisten nun hoffen, in der Regionalliga mitspielen, so wird dazu ein Etat von rund 1,5 Millionen Euro benötigt. Der könnte ausreichen, um am Ende zwischen Platz 10 und 16 zu landen, also den Klassenerhalt zu erreichen. Erst wenn es dafür einen potenten Vorstand gibt, können Verträge mit Spielern geschlossen werden. Die Meldungen der Mannschaften beim Westdeutschen Fußballverband müssen bis zum 30. Juni erfolgen.